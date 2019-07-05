توقعات بزيادة متوسط العمر وارتفاع أعداد الوفيات عام 2040

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سيشهد العالم زيادة في متوسط العمر المتوقع، على الرغم من وجود زيادة في أعداد الوفيات وارتفاع خطر الأمراض المعدية والأمراض المزمنة كأبرز مسببات الوفاة المتوقعة عام 2040، إذ أصدرت مجلة ذا لانسيت الطبية دراسة جديدة بعنوان "مقاييس الصحة العالمية" تعد منصة تنبؤ قوية ومرنة يمكن من خلالها دراسة سيناريوهات الصحة المستقبلية عبر مختلف الدول والأزمنة، وبناء توقعات مرجعية تساهم في تحسين النتائج الصحية حتى عام 2040.

وأوضح الباحثون أن فهم الاتجاهات المستقبلية المحتملة في مجال الصحة ومحركاتها يعد من الضروريات في توجيه الاستثمارات طويلة الأجل. فيمكن للتنبؤات أن تساعد في صياغة خيارات وتحديد المناطق المطلوبة بما في ذلك التدريب على التخصصات الطبية والبحوث وتطوير الأدوية واللقاحات الجديدة والبنية التحتية للنظام الصحي والقدرة المالية للضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي.

عملت الدراسة على نمذجة أسباب الوفاة كافة والبالغ عددها 250 سببا في 195 دولة وإقليما، والتي نظمها تقييم عبء المرض العالمي نظرا لارتباط أسباب الوفاة بتوقعات تغيير الدوافع الرئيسة للصحة. وركز الباحثون على وجود ميزتين رئيستين في إطار التوقعات الشاملة للوفاة وأسبابها، وهما الأداء الجيد للتنبؤ خارج الوقت، والحفاظ على النتائج السلبية للمحركات المستقلة والنتائج الصحية التي تتوافق مع أدلة معروفة في دراسات أخرى. استخدم الباحثون تقديرات تقييم عبء المرض العالمي من عام 1990 وحتى 2016 لإنتاج توقعات من عام 2017 وحتى 2040، إضافة إلى وضع إطار عمل لحساب العلاقات بين عوامل الخطر والنتائج بشكل منتظم لـ79 محركا مستقلا للصحة.

وأكد الباحثون على أهمية استمرار الابتكار التقني وزيادة الإنفاق على الصحة للتخفيف من عدم المساواة في سوء الظروف الصحية، حيث كشفت النتائج عن وجود تفاوتات عالمية في البقاء واستمرار التحديات الصحية في الدول الفقيرة مع وجود تهديدات بانتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية نظرا لغياب التقدم الطبي. ويرى الفريق أن على صانعي القرار في جميع الدول التخطيط لإجراء تحول مستمر نحو الأمراض المزمنة بتغيير أنظمة الرعاية الصحية.

توقعات لمتوسط العمر عام 2040:

- بطء عام في زيادة متوسط العمر المتوقع من عام 2016 حتى 2040

- زيادة بنحو 4.4 أعوام للرجال فيصبح المتوسط 74.3 عاما

- زيادة بنحو 4.4 أعوام للسيدات فيصبح المتوسط 79.7 عاما

- يتجاوز 85 عاما لكلا الجنسين في اليابان وسنغافوة وإسبانيا وسويسرا

- يتجاوز 80 عاما في 59 دولة بما فيها الصين

- يقل عن 65 عاما في جمهورية أفريقيا الوسطى وليسوتو والصومال وزيمبابوي

- ارتفاع نسبة الوفيات الإجمالي إلى 37.6%، أي من 54.7 مليونا في 2016 إلى 75.3 مليونا في 2040

أبرز أسباب الوفاة عام 2016:

1- مرض نقص تروية القلب

2- السكتة الدماغية

3- عدوى الجهاز التنفسي السفلي

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4- أمراض الإسهال

5- حوادث الطرقات

6- الملاريا

7- الولادة المبكرة

8- فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز

9- مرض الانسداد الرئوي المزمن

10- الاعتلال الدماغي لحديثي الولادة

أبرز أسباب الوفاة عام 2040:

1- مرض نقص تروية القلب

2- السكتة الدماغية

3- عدوى الجهاز التنفسي السفلي

4- مرض الانسداد الرئوي المزمن

5- مرض الكلى المزمن

6- الزهايمر

7- داء السكري

8- حوادث الطرقات

9- سرطان الرئة

10- أمراض الإسهال