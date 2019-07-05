توفر 405 وظائف في القطاع الخاص بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
أعلنت غرفة الرياض توفر 405 وظائف في عدد من المجالات، منها 218 وظيفة للسعوديين، و187 للسعوديات، وذلك عبر مركز التوظيف والتوجيه المهني بالغرفة.
وأشارت إلى أن موعد إجراء المقابلات الشخصية لشغل هذه الوظائف من 8 إلى 11 يوليو الحالي في مقر الغرفة والشركات، مبينة أن الوظائف المطروحة تحمل مسميات مقدم خدمة، حراسة أمنية، محاسبة، مصممة جرافيك، موظفة خدمة عملاء، مشرفة خدمة عملاء، مدقق داخلي، مديرة تشغيل، مديرة منطقة، مديرة معرض، ممثلة مبيعات، أخصائي شبكات، مصمم حلول، مطور خدمات ويب، مساعد فني، تبريد وتكييف.
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