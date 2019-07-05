4 إجراءات لتحصيل قروض صندوق التنمية الزراعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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لجأ صندوق التنمية الزراعية إلى أربعة إجراءات لتحصيل الأقساط وتسهيل عملية سداد القروض، في خطوة تهدف إلى مواكبة التطورات النظامية والأساليب الحديثة بطرق التحصيل واستمرارية تقديم قروضه الزراعية، بحسب معلومات اطلعت عليها «مكة».
وبينت المعلومات أن الصندوق يعتمد على موارده الذاتية من تحصيل القروض، وقد عمد الصندوق إلى العديد من الإجراءات، لتسهيل عملية السداد على المواطنين عن طريق السداد الكترونيا عبر جميع القنوات المصرفية، واستخدام وسائل الاتصال بإرسال إشعارات تذكيرية لسداد المستحق عليهم، وكذلك دعم أقسام التحصيل في فروع ومكاتب الصندوق بالأعداد الكافية من المحصلين، إضافة إلى التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية في حسم ما يستحق من أقساط القروض على المزارعين عند صرف المستحقات الخاصة بهم لدى تلك الجهات.
وأشارت المعلومات إلى أن الصندوق يعتمد في ضمان العقود الموقعة على أكثر من نوع من أنواع الضمانات المحددة في نظامه المعمول به، وهي الضمان الشخصي والذي يمثل الأكثرية في التعامل مع الصندوق، والضمان العقاري، والضمان البنكي، كما يمكن أن يكون الضمان مزيجا من عدة أنواع، كالضمان الشخصي والعقاري معا، أو العقاري والبنكي معا.
أنواع الضمانات:
- الضمان الشخصي
- الضمان العقاري
- الضمان البنكي
- الضمان المزيجي
ما هي إجراءات تحصيل قروض الصندوق؟
- السداد الكترونيا
- إرسال رسائل تذكيرية
- دعم أقسام التحصيل
- حسم المستحقات لدى الجهات الحكومية
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