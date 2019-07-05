قبول 17500 طالب وطالبة في التدريب الصيفي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن قبول 17500 طالب وطالبة في برنامج التدريب الصيفي «صيفي» حتى الآن، مشيرا إلى أن اليوم آخر موعد للتسجيل.

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وأهاب بالطلاب والطالبات الإسراع في التسجيل والاستفادة من فترة الصيف بالالتحاق بالفرص التي عرضتها منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية الأخرى، وذلك من خلال الرابط المحدد، والتي ستمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل، مبينا أن تنفيذ البرنامج سيبدأ في الرابع من ذي القعدة، وينتهي في الـ29 من الشهر نفسه.

ويتركز دور الصندوق في الإشراف على البرنامج من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسة ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب.

وأعد «هدف» دليلا إرشاديا للمنشآت على الموقع الالكتروني للبرنامج لشرح كيفية المشاركة فيه، حيث يقدم فرصا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد في تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.