السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن قبول 17500 طالب وطالبة في برنامج التدريب الصيفي «صيفي» حتى الآن، مشيرا إلى أن اليوم آخر موعد للتسجيل.
وأهاب بالطلاب والطالبات الإسراع في التسجيل والاستفادة من فترة الصيف بالالتحاق بالفرص التي عرضتها منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية الأخرى، وذلك من خلال الرابط المحدد، والتي ستمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل، مبينا أن تنفيذ البرنامج سيبدأ في الرابع من ذي القعدة، وينتهي في الـ29 من الشهر نفسه.
ويتركز دور الصندوق في الإشراف على البرنامج من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسة ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب.
وأعد «هدف» دليلا إرشاديا للمنشآت على الموقع الالكتروني للبرنامج لشرح كيفية المشاركة فيه، حيث يقدم فرصا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد في تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر قبول 17500 طالب وطالبة في التدريب الصيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.