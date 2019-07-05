358 مقعدا لتدريب الأطباء السعوديين في بريطانيا وأيرلندا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بفتح باب التقديم على برامج التدريب الطبي في المملكة المتحدة وأيرلندا، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، إضافة إلى بكالوريوس الطب البشري، ابتداء من غرة ذي القعدة ولمدة 10 أيام، من خلال التسجيل عبر بوابة «سفير».

وأوضحت وكيل الوزارة للابتعاث الدكتورة لينا الطعيمي أن البرامج الطبية التي ستشمل الزمالات في التخصصات العامة والتخصصات الدقيقة بلغت 358 مقعدا، فضلا عن مقاعد البكالوريوس لدراسة الطب البشري في المملكة المتحدة وأيرلندا وجامعة الخليج العربي، مضيفة أن المقاعد تستهدف تغطية احتياج القطاع الصحي وتأهيل الكوادر الوطنية.

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وأكدت الطعيمي أهمية هذه البرامج وأثرها على تحقيق القيمة المضافة في القطاع الصحي، مبينة أن هذه المقاعد تضاف للمقاعد السابقة التي تم الابتعاث عليها في وقت سابق، فضلا عن التخصصات الأخرى التي تشمل القطاعات الحيوية والرامية إلى الدفع بعجلة التنمية وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة التي ستسهم في تحقيق تطلعات القيادية وتلبية احتياجات سوق العمل.

البرامج الطبية ستشمل:

358 مقعدا لزمالات التخصصات العامة والدقيقة

118 مقعدا للبكالوريوس لدراسة الطب البشري