، بعد تحذير "ترامب".. مراقبو "الذرية" يتحفزون لتجاوزات التخصيب الإيراني ،

محمد بن مسعود - الدمام - طلب اجتماعاً وتوقعات بعقده نهاية الأسبوع.. الاتفاق النووي والتهديد في الواجهة

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بعقد اجتماع خاص لمراقبي المنظمة الدولية للطاقة الذرية حول إيران.

وقال دبلوماسيون في الوكالة: إنهم يتوقعون عقد الاجتماع يوم الأربعاء المقبل بعدما قالت الوكالة هذا الأسبوع: إن إيران تجاوزت الحد الأقصى لمخزون اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية.

ووقَّعت إيران والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا على الاتفاق النووي في 2 أبريل 2015 في مدينة لوزان السويسرية.

ويأتي ذلك بعد يومين من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران من مغبَّة تهديداتها بشأن زيادة تخصيب اليورانيوم.



وأكد "ترامب" في تغريدة له بتويتر، أن هذه التهديدات يمكن أن تأتي بنتائج عكسية تضر بإيران، وحذر في وقت سابق النظام الإيراني من خطورة تجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب.