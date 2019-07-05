، قبل قصفهم لمواقع.. المدفعية تقنص خبيرًا عسكريًّا إيرانيًّا ومسلحين حوثيين بالحديدة ،

- 1/2
- 2/2
قالت مصادر في عمليات تحرير الساحل الغربي باليمن، الجمعة: إن خبيرًا إيرانيًّا وعددًا من مسلحي مليشيات الحوثي الموالية لإيران، لقوا مصرعهم، ليل الأحد الماضي، عقب استهدافهم من مدفعية القوات المشتركة بمدينة الحديدة؛ وفق "سكاي نيوز عربية".
وكشفت المصادر مصرع "أبو رضا" الخبير الإيراني، وبرفقته مسلحين حوثيين، حين كانوا يستعدون لقصف إحداثيات مواقع عسكرية؛ وهو ما حدا بالقوات المشتركة لاستهدافهم قبل تنفيذهم القصف، وبعد عملية رصد دقيقة لتحركاتهم.
وأفادت المصادر باستغلال مليشيات الحوثي لمقرات حكومية واستخدامها كمنصات لإطلاق صواريخ المدفعية والكاتيوشا ضد أهداف مدنية وعسكرية.
قبل قصفهم لمواقع.. المدفعية تقنص خبيرًا عسكريًّا إيرانيًّا ومسلحين حوثيين بالحديدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-05
قالت مصادر في عمليات تحرير الساحل الغربي باليمن، الجمعة: إن خبيرًا إيرانيًّا وعددًا من مسلحي مليشيات الحوثي الموالية لإيران، لقوا مصرعهم، ليل الأحد الماضي، عقب استهدافهم من مدفعية القوات المشتركة بمدينة الحديدة؛ وفق "سكاي نيوز عربية".
وكشفت المصادر مصرع "أبو رضا" الخبير الإيراني، وبرفقته مسلحين حوثيين، حين كانوا يستعدون لقصف إحداثيات مواقع عسكرية؛ وهو ما حدا بالقوات المشتركة لاستهدافهم قبل تنفيذهم القصف، وبعد عملية رصد دقيقة لتحركاتهم.
وأفادت المصادر باستغلال مليشيات الحوثي لمقرات حكومية واستخدامها كمنصات لإطلاق صواريخ المدفعية والكاتيوشا ضد أهداف مدنية وعسكرية.
05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
07:23 PM
مَهمة ناجحة لـ"القوات المشتركة".. ومصادر: المليشيات تستغل المقرات الحكومية كمنصات
قالت مصادر في عمليات تحرير الساحل الغربي باليمن، الجمعة: إن خبيرًا إيرانيًّا وعددًا من مسلحي مليشيات الحوثي الموالية لإيران، لقوا مصرعهم، ليل الأحد الماضي، عقب استهدافهم من مدفعية القوات المشتركة بمدينة الحديدة؛ وفق "سكاي نيوز عربية".
وكشفت المصادر مصرع "أبو رضا" الخبير الإيراني، وبرفقته مسلحين حوثيين، حين كانوا يستعدون لقصف إحداثيات مواقع عسكرية؛ وهو ما حدا بالقوات المشتركة لاستهدافهم قبل تنفيذهم القصف، وبعد عملية رصد دقيقة لتحركاتهم.
وأفادت المصادر باستغلال مليشيات الحوثي لمقرات حكومية واستخدامها كمنصات لإطلاق صواريخ المدفعية والكاتيوشا ضد أهداف مدنية وعسكرية.
، قبل قصفهم لمواقع.. المدفعية تقنص خبيرًا عسكريًّا إيرانيًّا ومسلحين حوثيين بالحديدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر قبل قصفهم لمواقع.. المدفعية تقنص خبيرًا عسكريًّا إيرانيًّا ومسلحين حوثيين بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.