، "المطلق": يجوز ممارسة الشباب للعادة السرية.. وتركها خير ،

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رأى عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، جواز ممارسة العادة السرية للشباب عند الحاجة إليها، معللاً جوازها بكثرة ما وصفه بالبلاوي والمصائب في هذه الأزمنة، ولأن الإنسان لا يعتدي فيها؛ فيده في فرجه!
وقال "المطلق"، اليوم، ضمن برنامجه الأسبوعي على إذاعة نداء الإسلام "استديو الجمعة" في إجابته لمن يمارسون العادة السرية في سن 11 و12 سنة ولا يغتسلون؟: "لا أظن أن هناك عادة سرية بالنسبة للأطفال؛ لأن هذه من علامات البلوغ!
واستدرك: "لكن العلماء مختلفون في العادة السرية؛ الجمهور يرون أنها لا تجوز"، مضيفاً: "أنا من الذين يرون أنها تجوز للشباب لكثرة البلاوي والمصائب في هذه الأزمنة؛ لأن الانسان لا يعتدي، هو يده في فرجه". وأوضح: "الشاب إذا احتاج إلى ممارسة العادة السرية فإنها تجوز عند الحاجة، وتركها والبعد عنها خير".
"المطلق": يجوز ممارسة الشباب للعادة السرية.. وتركها خيرعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-07-05
رأى عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، جواز ممارسة العادة السرية للشباب عند الحاجة إليها، معللاً جوازها بكثرة ما وصفه بالبلاوي والمصائب في هذه الأزمنة، ولأن الإنسان لا يعتدي فيها؛ فيده في فرجه!
وقال "المطلق"، اليوم، ضمن برنامجه الأسبوعي على إذاعة نداء الإسلام "استديو الجمعة" في إجابته لمن يمارسون العادة السرية في سن 11 و12 سنة ولا يغتسلون؟: "لا أظن أن هناك عادة سرية بالنسبة للأطفال؛ لأن هذه من علامات البلوغ!
واستدرك: "لكن العلماء مختلفون في العادة السرية؛ الجمهور يرون أنها لا تجوز"، مضيفاً: "أنا من الذين يرون أنها تجوز للشباب لكثرة البلاوي والمصائب في هذه الأزمنة؛ لأن الانسان لا يعتدي، هو يده في فرجه". وأوضح: "الشاب إذا احتاج إلى ممارسة العادة السرية فإنها تجوز عند الحاجة، وتركها والبعد عنها خير".
05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
06:27 PM
علَّل وجْهته بكثرة البلاوي والمصائب في هذه الأزمنة
رأى عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، جواز ممارسة العادة السرية للشباب عند الحاجة إليها، معللاً جوازها بكثرة ما وصفه بالبلاوي والمصائب في هذه الأزمنة، ولأن الإنسان لا يعتدي فيها؛ فيده في فرجه!
وقال "المطلق"، اليوم، ضمن برنامجه الأسبوعي على إذاعة نداء الإسلام "استديو الجمعة" في إجابته لمن يمارسون العادة السرية في سن 11 و12 سنة ولا يغتسلون؟: "لا أظن أن هناك عادة سرية بالنسبة للأطفال؛ لأن هذه من علامات البلوغ!
واستدرك: "لكن العلماء مختلفون في العادة السرية؛ الجمهور يرون أنها لا تجوز"، مضيفاً: "أنا من الذين يرون أنها تجوز للشباب لكثرة البلاوي والمصائب في هذه الأزمنة؛ لأن الانسان لا يعتدي، هو يده في فرجه". وأوضح: "الشاب إذا احتاج إلى ممارسة العادة السرية فإنها تجوز عند الحاجة، وتركها والبعد عنها خير".
، "المطلق": يجوز ممارسة الشباب للعادة السرية.. وتركها خير ،
المصدر : الخليج 365
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