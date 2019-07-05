، رسمياً.. رفع الإيقاف عن الرياضة في الكويت نهائياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، الشيخ فهد الناصر الصباح، خطابًا من قبل اللجنة الأولمبية الدولية يفيد برفع الإيقاف عن الرياضة في الكويت بشكل نهائي على المستوى الخارجي.



وتأتي هذه الخطوة بعد تنفيذ المراحل الثلاث من خارطة الطريق، المتمثلة في اعتماد النظام الأساسي للأندية الشاملة والمتخصصة، وإجراء انتخابات مجالس إداراتها.

هذا بجانب اعتماد النظام الأساسي للاتحادات الرياضية وإجراء انتخابات مجالس إداراتها، وأخيراً اعتماد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية وإجراء انتخابات مجلس إدارتها.

يذكر أن اللجنة السداسية المشكلة من قبل الحكومة الكويتية المتمثلة في الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الدولية، قد أشرفت على تنفيذ خارطة الطريق.