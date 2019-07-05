، خاض معارك مشرفة.. وفاة أحد أقدم مشايخ الشمل في الحد الجنوبي ،

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توفي الشيخ سلمان بن حسين اليحيوي المالكي، اليوم، عن عمر يناهز 90عامًا.
ويعد الشيخ سلمان بن حسين اليحيوي من أبرز مشايخ محافظة الداير بني مالك جنوب السعودية شرق منطقة جازان، وكان من أبرز مشايخ الحد الجنوبي.
وتتلقى قبائل "آل يحيى، آل زيدان، آل نخيف" التعازي في شيخ شملها، الذي كانت له إسهامات كبيرة في الحدود وحفظ الأمن.
وتولى الفقيد المنصب قبل 48 عامًا، ويعتبر من المشايخ البارزين على مستوى الحد الجنوبي ولا سيما مكانته المعروفه لدى ولاة الأمر، حيث تلقى خطابات شكر من الجهات العليا.
وكان الشيخ يحل في موقع جغرافي له أهمية مع القبائل المجاورة اليمنية، حيث كان الكثير من المشايخ والقبائل الحدودية تهابه لما يعرفونه عنه.
وقد خاض معارك عدة وشرسة مع القبائل اليمنية الحدودية قديمًا ولم يهزم في أي معركة، وكانت له جهود أخرى قبل وفاته وسجلت له مواقف حميدة مع الدولة بشكل عام وحرس الحدود بشكل خاص.
وكانت "الخليج 365" قد التقت الشيخ في منزله بـ"آل يحيى" قبل سنوات وكان يواصل دوره في دعم رعيته والمطالبة بالخدمات لجبل آل يحيى وآل زيدان بالداير، وكان له اهتمام بقضية تعثر عقبة الشايف واستمرت مطالباته بانهائها.
خاض معارك مشرفة.. وفاة أحد أقدم مشايخ الشمل في الحد الجنوبيمحمد المواسي الخليج 365 2019-07-05
توفي الشيخ سلمان بن حسين اليحيوي المالكي، اليوم، عن عمر يناهز 90عامًا.
ويعد الشيخ سلمان بن حسين اليحيوي من أبرز مشايخ محافظة الداير بني مالك جنوب السعودية شرق منطقة جازان، وكان من أبرز مشايخ الحد الجنوبي.
وتتلقى قبائل "آل يحيى، آل زيدان، آل نخيف" التعازي في شيخ شملها، الذي كانت له إسهامات كبيرة في الحدود وحفظ الأمن.
وتولى الفقيد المنصب قبل 48 عامًا، ويعتبر من المشايخ البارزين على مستوى الحد الجنوبي ولا سيما مكانته المعروفه لدى ولاة الأمر، حيث تلقى خطابات شكر من الجهات العليا.
وكان الشيخ يحل في موقع جغرافي له أهمية مع القبائل المجاورة اليمنية، حيث كان الكثير من المشايخ والقبائل الحدودية تهابه لما يعرفونه عنه.
وقد خاض معارك عدة وشرسة مع القبائل اليمنية الحدودية قديمًا ولم يهزم في أي معركة، وكانت له جهود أخرى قبل وفاته وسجلت له مواقف حميدة مع الدولة بشكل عام وحرس الحدود بشكل خاص.
وكانت "الخليج 365" قد التقت الشيخ في منزله بـ"آل يحيى" قبل سنوات وكان يواصل دوره في دعم رعيته والمطالبة بالخدمات لجبل آل يحيى وآل زيدان بالداير، وكان له اهتمام بقضية تعثر عقبة الشايف واستمرت مطالباته بانهائها.
05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
06:21 PM
"الخليج 365" التقت الشيخ سلمان بن حسين اليحيوي المالكي قبل سنوات
توفي الشيخ سلمان بن حسين اليحيوي المالكي، اليوم، عن عمر يناهز 90عامًا.
ويعد الشيخ سلمان بن حسين اليحيوي من أبرز مشايخ محافظة الداير بني مالك جنوب السعودية شرق منطقة جازان، وكان من أبرز مشايخ الحد الجنوبي.
وتتلقى قبائل "آل يحيى، آل زيدان، آل نخيف" التعازي في شيخ شملها، الذي كانت له إسهامات كبيرة في الحدود وحفظ الأمن.
وتولى الفقيد المنصب قبل 48 عامًا، ويعتبر من المشايخ البارزين على مستوى الحد الجنوبي ولا سيما مكانته المعروفه لدى ولاة الأمر، حيث تلقى خطابات شكر من الجهات العليا.
وكان الشيخ يحل في موقع جغرافي له أهمية مع القبائل المجاورة اليمنية، حيث كان الكثير من المشايخ والقبائل الحدودية تهابه لما يعرفونه عنه.
وقد خاض معارك عدة وشرسة مع القبائل اليمنية الحدودية قديمًا ولم يهزم في أي معركة، وكانت له جهود أخرى قبل وفاته وسجلت له مواقف حميدة مع الدولة بشكل عام وحرس الحدود بشكل خاص.
وكانت "الخليج 365" قد التقت الشيخ في منزله بـ"آل يحيى" قبل سنوات وكان يواصل دوره في دعم رعيته والمطالبة بالخدمات لجبل آل يحيى وآل زيدان بالداير، وكان له اهتمام بقضية تعثر عقبة الشايف واستمرت مطالباته بانهائها.
، خاض معارك مشرفة.. وفاة أحد أقدم مشايخ الشمل في الحد الجنوبي ،
المصدر : الخليج 365
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