، "مساجدنا آمنة" ينطلق في حائل ضد الأفكار المتطرفة.. فعاليات ترسخ الأمن ،

محمد بن مسعود - الدمام - برنامج دشنه نائب وزير الشؤون الإسلامية بحضور مدير الفرع ودعاة وطلاب

نيابة عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، دشن نائب الوزير الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، برنامج "مساجدنا آمنة" الذي يعنى بتوعية المجتمع علميًّا وفكريًّا ضد الأفكار المتطرفة وترسيخ الأمن الفكري، في إطار برنامج زيارته الأخيرة للمنطقة.

ويقام على هامش البرنامج أكثر من ثلاثين درسًا في ثلاثين جامعًا بمنطقة حائل، إلى جانب عشرين درسًا في المحافظات والقرى التابعة للمنطقة مغرب يوم الأربعاء السابع من ذي القعدة، وعشرين كلمة في وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم في القرى والمحافظات عصر يوم الأربعاء ٧ ذي القعدة.

كما ستقام دورة علمية صيفية يشرح -خلالها- عدة كتب في شهر ذي القعدة ١٤٤٠هـ، إضافة إلى عشر دورات تدريبية في اللحمة الوطنية والأمن الفكري في عدد من المحافظات بمنطقة حائل، يشارك في تنفيذها نخبة من الدعاة وطلبة العلم المختصين في الأمن الفكري.

حضر مراسم التدشين مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الدكتور عبدالعزيز العجيمي، وعدد من المشايخ والدعاة وطلاب العلم بالمنطقة.

يُذكر أن برنامج "مساجدنا آمنة" ينفذه فرع الوزارة بمنطقة حائل في باكورته الأولى بمشاركة نخبة من الدعاة المتميزين، كما ستقام نسخته الثانية خلال الأشهر القادمة بإذن الله تعالى.