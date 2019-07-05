دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «رالي داكار» بالسعودية.. 60 جنسية مشارِكة والمسار الأطول في التاريخ

تحتضن المملكة العربية السعودية، العام المقبل (2020)، السباق الأشهر عالميًّا «رالي داكار»، بمشاركة أكثر من 60 جنسية.

وقام مركز الإقامة المميزة، اليوم الجمعة، بنشر إنفوجراف اطلعت عليه «عاجل»، تضمن عرضًا معلوماتيًّا عن هذا الحدث الكبير، جاء فيه أن الرالي سيتم تنظيمه خلال الفترة من 5 إلى 17 يناير من العام المقبل، بمسارٍ يمتد طولُه إلى تسعة آلاف كيلومتر.

ويضم السباق ثلاث فئات؛ هي: سيارات ودراجات وشاحنات، وسيكون مساره «جدة، مشروع البحر الأحمر، نيوم، حائل، الرياض، المنطقة الشرقية، الربع الخالي، القدية».

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وأوضح المركز أن نسخة 2020 ستكون هي أطول مسار رالي في تاريخ السباق الذي سيُنظَّم للمرة الأولى في قارة آسيا.

وكانت الهيئة العامة للرياضة، قد أعلنت في منتصف مايو الماضي، فتح باب التسجيل للمتسابقين والفرق المشاركة في «رالي 2020»؛ وذلك عبر الموقع الإلكتروني للسباق: https://competitors.dakar.com.

ومن المنتظر تنظيم النسخة الأولى من هذا الرالي الذي سيستمر عشر سنوات في المملكة، بجهود مشتركة بين الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ومنظمة أماوري سبورت.