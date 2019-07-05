كشفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن تشكيل لجنة نسائية لإجراء مقابلة شخصية مع مريضة منومة بالمستشفى، ومطابقة بياناتها، بعد ورود اسمها بين المرشحات للوظائف التعليمية في صبيا. وشُكلت اللجنة بالتنسيق مع إدارة التعليم في صبيا وصحة الطائف لإجراء المقابلة مع المريضة التي تخضع للعلاج بمجمع فيصل الملك الطبي بالطائف.
وكانت إدارة التعليم بالطائف أعلنت في وقت سابق إكمال استعداداتها لاستقبال المرشحين والمرشحات الجدد على الوظائف التعليمية لإجراء مقابلاتهم الشخصية يومي الأحد والاثنين القادمين، فيما عملت على توفير وتهيئة أماكن سكن للراغبين منهم وتوفير حافلات لنقلهم من وإلى مقر إجراء المقابلات الشخصية والكشف الطبي.
كانت هذه تفاصيل خبر “تعليم الطائف” يشكل لجنة نسائية لإجراء مقابلة شخصية مع مريضة منومة بالمستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.