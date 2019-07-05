أمانة «التعاون الخليجي» تناقش مشروع السكك الحديدية الموحدة

عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت، اجتماعًا مشتركًا لفرق العمل الفنية والتشريعية والتشغيلية التابعة لمشروع سكك حديد دول المجلس. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروع السكة الحديد، مثل إعداد وثيقة التشغيل الخاصة بالمشروع، وكذلك الخطة التشغيلية والتعاون مع منظمة «أوتيف»؛ بشأن اللوائح والتشريعات المتعلقة بالمشروع، والأنظمة الخاصة بالتذاكر والحقائب عند تشغيل المشروع، وغيرها من المواضيع المتعلقة باستكمال الأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع.

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