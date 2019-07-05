«تعليم الشرقية» يدعو 983 مرشحًا ومرشحة للمقابلات الشخصية

أكملت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية استعدادها لاستقبال ٩٨٣ معلمًا ومعلمة من المرشحين للوظائف التعليمية والموجهين لتعليم المنطقة الشرقية؛ حيث ستبدأ المقابلات الشخصية للمعلمين والمعلمات من الأحد المقبل بمشيئة الله تعالى وحتى الأربعاء للمعلمين بمقر متوسطة أبوعبيدة بمدينة الدمام والمعلمات بقسم الشؤون التعليمية بنات بمبنى الخدمات المساندة قاعة المعرفة.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة وبتوجيه مدير عام التعليم الدكتور ناصر الشلعان تم تشكيل لجنة مكونة من الإدارات المعنية من شؤون المعلمين والإشراف التربوي والموارد البشرية وإدارة العلاقات العامة والإعلام للوقوف على تهيئة كل الخدمات للزملاء والزميلات من المعلمين والمعلمات؛ حيث تمت دعوتهم لتسجيل موعد المقابلات الشخصية عبر نظام المقابلات والحضور في الوقت المحدد الذي تم تسجيله والذي سيكون بدءًا من الأحد المقبل حتى الأربعاء بمشيئة الله تعالى من الساعة الرابعة وحتى التاسعة مساء للمعلمين بمقر مدرسة أبوعبيدة المتوسطة بمدينة الدمام والمعلمات بقاعة المعرفة بمبنى الخدمات المساندة الأقسام النسائية.

وبيّن الباحص أن المسوغات المطلوب إحضارها وتوفيرها في يوم المقابلة الهوية الوطنية مع صورتين منها وصورة شخصية عدد ٢ ووثيقة التخرج الأساس مع صورتين منها والسجل الأكاديمي الأساس مع صورتين منه وشهادة الدبلوم التربوي مع صورتين منه لمن لديه دبلوم بعد البكالوريوس وترجمة السجل الأكاديمي إذا كان خريجًا من جامعة خارجية وصورة من كشف الحساب الآيبان مصدق من البنك.

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وأضاف الباحص أن آلية الكشف الطبي سيكون عبر برنامج أوتار الإلكتروني بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية فبعد إكمال المعلم والمعلمة المقابلات الشخصية والتأكد من كامل المسوغات يتم توجيههم إلى أحد مستشفيات المنطقة الشرقية إلكترونيا ويقوم الزميل بالذهاب للمستشفى المحدد لإجراء الكشف الطبي، ومن ثم يتولى المستشفى إرسال النتيجة إلكترونيًّا لإدارة التعليم مباشرة .

وأشار الباحص إلى أن الإدارة العامة للتعليم عملت على تسهيل مهمة تعديل المهنة للمعلمين والمعلمات بالتعاون مع إدارة الأحوال المدنية، وذلك بهدف عدم إشغالهم عن مهامهم العملية؛ حيث لن يتطلب منهم مراجعة إدارة التعليم أو الأحوال المدنية بل سيتم الرفع بالطلب بعد المباشرة وإنهاء إجراءات التعديل.

تم تقديم عدد من العروض المخفضة للأجنحة الفندقية بالمنطقة تيسيرًا لهم، وذلك بالتنسيق مع العلاقات العامة والإعلام لمعرفة الأماكن المخفضة، وفي المقابل جددت أسرة تعليم المنطقة الشرقية ترحيبها بقادة العمل التعليمي والتربوي من المعلمين والمعلمات الذي هم صناع جيل المستقبل والذين يعول عليهم الوطن في غرس القيم والمبادئ، وهم القدوة لأبنائنا الطلاب والطالبات؛ حيث ينتظر منهم الجميع رسم صورة المستقبل المشرق.

