تدشين حملة في تبوك لـ«تحجيج» المسلمين الجدد

أعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة تبوك، اليوم الجمعة، تدشين حملة حج ودعوة 1440هـ بدعم من المحسنين وأهل الخير، للإسهام في تحجيج المسلمين الجدد ممن لم يسبق أن حجوا من قبل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مدير المكتب سعيد بن علي الغامدي قوله إن الحملة تقوم على الإسهام في المشروع الذي تبلغ قيمة السهم فيه 6000 ريال كفالة حاج، أو 500 ريال للمشاركة في كفالة حاج.

وأضاف أن المكتب يستهدف هذا العام تحجيج 49 من المسلمين الجدد؛ وذلك استمرارًا لبرنامج الحج والعمرة الذي يُنظِّمه المكتب باستمرار للمسلمين الجدد؛ لبيان تعاليم الإسلام السمحة وكيفية أداء مناسك الحج والعمرة, إضافةً إلى إقامة العديد من البرامج التثقيفية والدروس الدينية التي تنير لهم أمور الدين.

وأعرب الغامدي عن شكره وتقديره كل من دعم وأسهم في البرامج التي ينفذها المكتب التعاوني.