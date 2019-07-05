السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين بإندونيسيا يُقيم مأدبة عشاء لوفد مبادرة طريق مكة



جاكرتا 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي، مساء اليوم مأدبة عشاء لفريق مبادرة طريق مكة برئاسة نائب رئيس اللجنة الإشراقية للمبادرة اللواء خالد بن فهاد الجعيد.

وأوضح السفير عصام الثقفي أن مبادرة طريق مكة التي يتم تنفيذها للسنة الثانية على التوالي في إندونيسيا سوف تنطلق هذا العام الأحد المقبل بإذن الله بعد أن انتهت فريق المبادرة استعداداته لإطلاقها وذلك بالتعاون مع السلطات الإندونيسية.

وثمّن في ذلك الصدد التعاون الإندونيسي لتسهيل مهمة فريق مبادرة طريق مكة الذي يأتي في إطار ما يربط المملكة العربية

حضر المأدبة عدد من المسؤولين في إندونيسيا، وسفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى إندونيسيا، وأعضاء السفارة.

// انتهى //

18:31ت م

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جاكرتا 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي، مساء اليوم مأدبة عشاء لفريق مبادرة طريق مكة برئاسة نائب رئيس اللجنة الإشراقية للمبادرة اللواء خالد بن فهاد الجعيد.وأوضح السفير عصام الثقفي أن مبادرة طريق مكة التي يتم تنفيذها للسنة الثانية على التوالي في إندونيسيا سوف تنطلق هذا العام الأحد المقبل بإذن الله بعد أن انتهت فريق المبادرة استعداداته لإطلاقها وذلك بالتعاون مع السلطات الإندونيسية.وثمّن في ذلك الصدد التعاون الإندونيسي لتسهيل مهمة فريق مبادرة طريق مكة الذي يأتي في إطار ما يربط المملكة العربية السعودية وإندونيسيا من علاقات متميزة في مختلف المجالات.حضر المأدبة عدد من المسؤولين في إندونيسيا، وسفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى إندونيسيا، وأعضاء السفارة.// انتهى //18:31ت م0091

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