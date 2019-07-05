السعودية اليوم / الرئيس التونسي يصادق على دعوة الناخبين لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية السعودية اليوم 2019م



تونس 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واس

صادق الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم على دعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2019.

وقال عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي في تصريح صحفي : إن الرئيس السبسي، أمضى على الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية المقرر إجرائها في أكتوبر المقبل، والانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل .

وأكد الجربوعي أنه بهذا الإمضاء الرسمي، أصبح لا مجال لتأخير الانتخابات المقبلة.

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18:26ت م

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