السعودية اليوم / الأمطار الموسمية الغزيرة تدمر مواقع اللاجئين الروهينجا في بنغلاديش



الأمم المتحدة 02 ذوالقعدة 1440هـ 05 يوليو2019 م واس

أفادت مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم، بأن هطول الأمطار المتواصل منذ ثلاثة أيام في بنجلاديش ”دمر 273 مأوى وأدى إلى إصابة 11 شخصا في مخيمات كوكس بازار حيث يعيش أكثر من 900,000 لاجئ من الروهينغا .

وأوضح المتحدث باسم المفوضية في جنيف، تشارلي ياكسلي، أن منسوب الأمطار انخفض بمقدار 350 ملم خلال 72 ساعة منذ يوم الاثنين، مضيفا أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة على مدار الأسبوع، فيما لا يزال هناك أربعة أشهر لانتهاء موسم الرياح الموسمية .

وأشار المتحدث باسم البرنامج، إيرفيه فيروسيل، إلى أنهم سيبدأون الدورة القادمة من التوزيع العام في وقت مبكر حتى تتمكن الأسر من الحصول على حصص إعاشة جديدة بدءا من الغد .

وقال : إن 20 وكالة ومنظمة غير حكومية ستكمل هذا العام أنشطة إعادة التحريج في أكثر من 200 هكتار من المخيمات. ويتولى البرنامج مسؤولية حوالي 40٪ من عمليات إعادة التحريج بمساعدات فنية من منظمة الأغذية والزرعة (الفاو) .

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18:09ت م

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