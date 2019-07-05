السعودية اليوم / بلدية خميس مشيط تواصل جولاتها التفتيشية



أبها 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واس

تواصل بلدية خميس مشيط خلال الأسبوع الجاري جولاتها التفتيشية، ضمن حملة الرقابة البلدية .

وأوضح المتحدث الرسمي ببلدية محافظة خميس مشيط بدر القرني أن الجولات التفتيشية أسفرت عن مخالفة ٩٣ محلاً تجارياً، و مخالفة ٨٤ محلاً وإغلاق ٢١ محلاً تجارياً، بالإضافة إلى إتلاف ومصادرة ٢٥٦٤ كيلو جرامًا من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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18:03ت م

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