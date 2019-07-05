السعودية اليوم / غرفة الشرقية تقيم ورشة عمل عن الخدمات التي تقدم لرواد الأعمال والمستثمرين



الدمام 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واس

نظمت لجنة الضيافة والترفيه بغرفة الشرقية أمس، ضمن أنشطة اللجنة وبرامجها، ورشة عمل عن "الخدمات والحلول التي تقدم لرواد الأعمال والمستثمرين في قطاع المطاعم والمقاهي"، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.

وتضمنت الورشة عددًا من الخدمات المقدمة لقطاع الضيافة والترفيه التي تُعد من الأنشطة الاستثمارية الضخمة، قدمها نخبة من المختصين.

واستعرضت الورشة أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المقدمة لها، إضافة إلى عدداً من المبادرات التي تمكن قطاع الضيافة والترفيه من مواصلة أدواره باحترافية، وسط التحول التكنولوجي الحاصل في العالم.

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18:02ت م

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