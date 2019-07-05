سياسي / المملكة المتحدة ترحب باتفاق نقل السلطة لحكم مدنية في السودان



لندن 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واس

رحب وزير الخارجية البريطاني جيرمي هينت باتفاق المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان "وقوى إعلان الحرية والتغيير" على خطط الانتقال إلى الحكم المدني في السودان ووصفه بأنه "لحظة تاريخية".

وأكد المسؤول البريطاني، في بيان على ضرورة تحقيق التغيير الذي طالب به الشعب السوداني الشجاع، مشيرًا أن المملكة المتحدة تظل على أهبة الاستعداد لتقديم كل العون الممكن للسودان خلال مرحلة انتقاله للحكم المدني وما بعدها.

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17:40ت م

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