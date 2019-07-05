السعودية اليوم / إيقاف عناصر دعم للجماعات الإرهابية ومهربين ومهاجرين غير شرعيين بالجزائر



الجزائر 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واس

تمكنت قوات الجيش الجزائري في محافظتي خنشلة وباتنة شرق وجنوب شرق الجزائر،من إيقاف ثلاثة عناصر تقوم بدعم للجماعات الإرهابية.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أن قواتها أوقفت في عدة محافظات 28 مهربًا من جنسيات مختلفة وحجزت معدات وبضائع معدة للتهريب، كما تمكنت القوات من إيقاف 34 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بمدينتي تلمسان والنعامة .

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17:00ت م

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