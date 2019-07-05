السعودية اليوم / الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة تطلق مشروع "حاضنة الأعمال"



مكة المكرمة 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واس

تُطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الموهوبين مشروع "حاضنة الأعمال" بدءاً من العام الدراسي القادم 1440 - 1441 هـ.

وأوضح مدير عام تعليم مكة المكرمة المكلف الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني أنه سعياً من إدارة تعليم مكة لإيجاد الطرق النيرة لمواكبة رؤية المملكة 2030 جاءت فكرة " حاضنة الأعمال" لتسويق مشاريع الطلبة الموهوبين وذوي الأداء المميز وتحويلها من بحوث وأفكار علمية إلى واقع ملموس يدر الربحية ويخلق فرص العمل للجميع.

وأضاف أن الفكرة تسعى للتعريف بمفهوم ريادة الأعمال والإبداع والاختراع وتشجيع المشاريع المستقبلية ، وتوفير ثقافة ريادة الأعمال ‏، وتنمية قدرات العناصر الريادية ‏لتمكينهم من إدارة ‏المنشآت بنجاح ‏في بيئة إيجابية تحتضن ‏الأفكار الإبداعية والأعمال ‏الرائدة للطلاب ‏والطالبات وتمكين جيل ‏قادراً على إيجاد فرص عمل استثمارية.

وبين الزهراني أن الإبداع والتميز في تعليم وتطوير جيلٍ مثقف وتشجيعه على الإبداع والابتكار هو الربح العظيم, لافتاً الانتباه إلى أن الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي من كونها المحرك الأساس لاقتصاد العالم, حيث تُشكل ما نسبته 80٪ تقريباً وهو ما ركزت عليه المملكة لتحقيق رؤيتها 2030م.

وأكد أن "حاضنة الأعمال" تستوعب جميع مجالات الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار الـ١٥ لتوطين اختراعات ومشاريع الطلبة الابتكارية، كما تعمل على تكوين فريق للقيام بدراسة المشاريع والابتكارات واختيار المشاريع الناجحة التي تدعم الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل جديدة، وتتضمن تقديم دورات مكثفة للمجتازين مع تقديم استشارات قانونية- تجارية - صناعية وتنفيذ دورات لدراسة الجدوى ودورات بمفهوم اختيار المشاريع وأخرى مماثلة لبدء المشاريع ومثلها لمعرفة المخاطر والعقبات وكذلك إقامة دورات مالية ومحاسبة, بالإضافة إلى تأهيل المبتكرين وأصحاب المشاريع إلى حاضنة حكومية تقوم باحتضانه وتمويله وعمل استشارات مكثفة.

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16:57ت م

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