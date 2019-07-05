السعودية | إعلان الفائزين بجائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية .. الأحد المقبل

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:14 مساءً, 5 يوليو 2019 م
المناطق - واس
تنظم جامعة الملك سعود ممثلة في مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها يوم الأحد المقبل حفلاً رسميًا للإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الملك سلمان للدراسات العليا في تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها في دورتها الثانية تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وذلك في مقر جامعة الملك سعود بالرياض.
وأوضح المشرف على المركز الدكتور عبدالله السبيعي أن الجائزة توزعت على ثمانية فائزين، ثلاثة برسائلهم في درجة الدكتورة، وخمسة برسائلهم في درجة الماجستير من خمس جامعات سعودية هي : جامعة الملك سعود، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك خالد ، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
وقال الدكتور عبدالله السبيعي : إن جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لطلاب الدراسات العليا هي دعم وتشجيع طلاب الدراسات العليا، وتحفيز لهم على الإبداع في مجال دراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، علاوة على تعزيز الاهتمام بالدراسات التاريخية عن الجزيرة العربية، وإثراء الدراسات التاريخية والحضارية عنها بأعمال تتميز بالعمق والإضافة العلمية.
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