بالفيديو.. الجزائر والمغرب يتقدمان ترشيحات جماهير مصر للمربع الذهبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوقع الجماهير المصرية أكثر من طرف عربي في المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في مصر، وتستمر حتى 19 يوليو/تموز الحالي. كاميرا "العين الرياضية" تواصلت مع عدد من الجماهير المصرية لاستطلاع الآراء ومعرفة توقعاتهم لأطراف المربع الذهبي في المسابقة. واتفق أغلب الجماهير على اختيار الثنائي العربي الجزائر والمغرب، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية. وفي حال تأهل مصر والجزائر إلى نصف النهائي، سيحدث الصدام بينهما على استاد القاهرة في حضور متوقع لأكثر من 70 ألف مشجع.

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