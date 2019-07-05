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حرس الحدود يحبط محاولات لتهريب أكثر من 1.25 طن حشيش في جازان ونجران وعسير

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع حرس الحدود يحبط محاولات لتهريب أكثر من 1.25 طن حشيش في جازان ونجران وعسير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت خلال شهر شوال من عام ١٤٤٠هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1273) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (48) شخصًا، بينهم (28) متهمًا من الجنسية الأثيوبية، و(15) متهمًا من الجنسية اليمنية، و(3) متهمين من الجنسية الصومالية، ومتهمين سعوديي الجنسية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

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وبيّن أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي، أن رجال حرس الحدود سيتصدون بحزمٍ وعزيمةٍ عاليةٍ لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع في وجه كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.

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