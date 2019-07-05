شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف يتلقى العزاء في والدته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) يتلقى أبناء وبنات المغفور لها الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود ـ يرحمها الله ـ والدة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، العزاء في قصر المغفور له الأمير نايف بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ في محافظة جدة بحي الحمراء، ابتداءً من يوم غدٍ (السبت) ولمدة ثلاثة أيام من بعد صلاة المغرب. وسيكون عزاء الرجال من البوابة الجنوبية وعزاء النساء من البوابة الشمالية. Advertisements تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته. موقع العزاء: https://maps.google.com/?q=21.553521,39.152296 https://maps.google.com/?q=21.553521,39.152296>



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