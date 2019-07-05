شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية سلطان» تُخالف 18 مُنشأة صحية.. وإنذار 19 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

كثَّفت بلدية مدينة سلطان الفرعية بمنطقة عسير حملتها الرقابية على المنشآت الصحية تزامناً مع موسم الصيف، تحت شعار «حملة الرقابة البلدية».

وخالفت البلدية خلال الأسبوع الماضي 18 مُنشأة بعد عدة جولات تفتيشية، ضبطت خلالها عدداً من المخالفات الصحية، فيما تم إنذار 19 مُنشأة لتحسين أوضاعها.

وأكدت بلدية مدينة سلطان الفرعية حرصها على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية الميدانية، مُشددة على تطبيق الإجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته، موضحة أن الأمانة تستقبل البلاغات عبر الرقم (940).