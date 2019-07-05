، ضبط 3 آلاف حبة مخدرة بحوزة مطلوب أمنيًّا بالقنفذة ،

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ضبط رجال أمن الطرق في مركز القوز بطريق الساحل الدولي، سائق مركبة بحوزته أكثر من ثلاثة آلاف حبة من نوع "اليابا" المخدرة، وتَبَيّن أن السائق مطلوب أمنيًّا لدى شرطة الكعكية بمكة.
وقد استوقف رجال أمن الطرق بمركز القوز بالقنفذة، الواقع على طريق الساحل الدولي، مساء أمس الأول، مركبة من نوع "كامري" بيضاء اللون موديل ٢٠١١، بقيادة سائق بنغلاديشي الجنسية، يرافقه شخص آخر من بني جلدته.
وبعد الاشتباه في وضع هذين الشخصين؛ اتضح أن السائق مطلوب لدى قسم شرطة الكعكية في قضية اعتداء بالضرب.
وأسفر تفتيش المركبة عن العثور على (٣٧٠٠) حبة حمراء اللون من حبوب اليابا المخدرة، ومبلغ مالي قدره (٢٩٦٢٦) ريالًا.
وقد سُلّمت الحالة إلى إدارة مكافحة المخدرات بالقنفذة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
ضبط 3 آلاف حبة مخدرة بحوزة مطلوب أمنيًّا بالقنفذةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-07-05
ضبط رجال أمن الطرق في مركز القوز بطريق الساحل الدولي، سائق مركبة بحوزته أكثر من ثلاثة آلاف حبة من نوع "اليابا" المخدرة، وتَبَيّن أن السائق مطلوب أمنيًّا لدى شرطة الكعكية بمكة.
وقد استوقف رجال أمن الطرق بمركز القوز بالقنفذة، الواقع على طريق الساحل الدولي، مساء أمس الأول، مركبة من نوع "كامري" بيضاء اللون موديل ٢٠١١، بقيادة سائق بنغلاديشي الجنسية، يرافقه شخص آخر من بني جلدته.
وبعد الاشتباه في وضع هذين الشخصين؛ اتضح أن السائق مطلوب لدى قسم شرطة الكعكية في قضية اعتداء بالضرب.
وأسفر تفتيش المركبة عن العثور على (٣٧٠٠) حبة حمراء اللون من حبوب اليابا المخدرة، ومبلغ مالي قدره (٢٩٦٢٦) ريالًا.
وقد سُلّمت الحالة إلى إدارة مكافحة المخدرات بالقنفذة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
03:54 PM
05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
04:22 PM
سائق بنغلاديشي يقود "كامري"
ضبط رجال أمن الطرق في مركز القوز بطريق الساحل الدولي، سائق مركبة بحوزته أكثر من ثلاثة آلاف حبة من نوع "اليابا" المخدرة، وتَبَيّن أن السائق مطلوب أمنيًّا لدى شرطة الكعكية بمكة.
وقد استوقف رجال أمن الطرق بمركز القوز بالقنفذة، الواقع على طريق الساحل الدولي، مساء أمس الأول، مركبة من نوع "كامري" بيضاء اللون موديل ٢٠١١، بقيادة سائق بنغلاديشي الجنسية، يرافقه شخص آخر من بني جلدته.
وبعد الاشتباه في وضع هذين الشخصين؛ اتضح أن السائق مطلوب لدى قسم شرطة الكعكية في قضية اعتداء بالضرب.
وأسفر تفتيش المركبة عن العثور على (٣٧٠٠) حبة حمراء اللون من حبوب اليابا المخدرة، ومبلغ مالي قدره (٢٩٦٢٦) ريالًا.
وقد سُلّمت الحالة إلى إدارة مكافحة المخدرات بالقنفذة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
، ضبط 3 آلاف حبة مخدرة بحوزة مطلوب أمنيًّا بالقنفذة ،
المصدر : الخليج 365
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