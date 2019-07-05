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محمد بن مسعود - الدمام - أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أنه سعياً من الوزارة لحصول العملاء على أفضل الخدمات وتسهيل إجراءات وصول العاملة المنزلية إلى صاحب العمل؛ أصبحت مسؤولية استقبال العاملة المنزلية وتسليمها للعميل، على مكاتب الاستقدام، وذلك للعاملات القادمات، لأول مرة، إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض.
وفي "إنفوجرافيك" أكّدت الوزارة في حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها في جميع مطارات المملكة تدريجياً؛ مبينة أن الآلية السابقة كانت تتسبّب في تكدس العاملات في المطارات وتأخير تسلُّمهن.
"العمل": استقبال العاملة المنزلية بالمطار مسؤولية مكاتب الاستقدامعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-07-05
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أنه سعياً من الوزارة لحصول العملاء على أفضل الخدمات وتسهيل إجراءات وصول العاملة المنزلية إلى صاحب العمل؛ أصبحت مسؤولية استقبال العاملة المنزلية وتسليمها للعميل، على مكاتب الاستقدام، وذلك للعاملات القادمات، لأول مرة، إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض.
وفي "إنفوجرافيك" أكّدت الوزارة في حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها في جميع مطارات المملكة تدريجياً؛ مبينة أن الآلية السابقة كانت تتسبّب في تكدس العاملات في المطارات وتأخير تسلُّمهن.
05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
03:46 PM
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أنه سعياً من الوزارة لحصول العملاء على أفضل الخدمات وتسهيل إجراءات وصول العاملة المنزلية إلى صاحب العمل؛ أصبحت مسؤولية استقبال العاملة المنزلية وتسليمها للعميل، على مكاتب الاستقدام، وذلك للعاملات القادمات، لأول مرة، إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض.
وفي "إنفوجرافيك" أكّدت الوزارة في حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها في جميع مطارات المملكة تدريجياً؛ مبينة أن الآلية السابقة كانت تتسبّب في تكدس العاملات في المطارات وتأخير تسلُّمهن.
، "العمل": استقبال العاملة المنزلية بالمطار مسؤولية مكاتب الاستقدام ،
المصدر : الخليج 365
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