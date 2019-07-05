، "تعظيم البلد الحرام والحج" يستقبلان أول الواصلين من الحجاج ،

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نفذ مشروع تعظيم البلد الحرام، بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، مبادرة استقبال أول وفد من ضيوف الرحمن، بمركز تفويج الحجاج بالنوارية.
وقال مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام سعيد الغامدي: تأتي هذه المبادرة تحقيقاً لقيمة الاحتفاء بوفد الرحمن وللمساهمة في تحقيق أهداف برنامج خدمة ضيف الرحمن ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأضاف: المشروع يسعى إلى إشاعة مفاهيم الضيافة المكية من خلال هذه المبادرات وبمشاركة مختلف شرائح المجتمع، لنعيد كتابة التاريخ المكي من جديد، حيث كان أهل مكة يخرجون بأطفالهم لاستقبال الحجاج ليعلموهم المناسك ويدلوهم المسالك.
وتضمنت المبادرة مشاركة جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، ممثلة في مديرها الدكتور عبدالرحمن الغامدي، وجمعية هدية الحاج والمعتمر.
"تعظيم البلد الحرام والحج" يستقبلان أول الواصلين من الحجاجعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-07-05
نفذ مشروع تعظيم البلد الحرام، بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، مبادرة استقبال أول وفد من ضيوف الرحمن، بمركز تفويج الحجاج بالنوارية.
وقال مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام سعيد الغامدي: تأتي هذه المبادرة تحقيقاً لقيمة الاحتفاء بوفد الرحمن وللمساهمة في تحقيق أهداف برنامج خدمة ضيف الرحمن ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأضاف: المشروع يسعى إلى إشاعة مفاهيم الضيافة المكية من خلال هذه المبادرات وبمشاركة مختلف شرائح المجتمع، لنعيد كتابة التاريخ المكي من جديد، حيث كان أهل مكة يخرجون بأطفالهم لاستقبال الحجاج ليعلموهم المناسك ويدلوهم المسالك.
وتضمنت المبادرة مشاركة جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، ممثلة في مديرها الدكتور عبدالرحمن الغامدي، وجمعية هدية الحاج والمعتمر.
05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
03:18 PM
بمشاركة جمعيتي "مراكز الأحياء بمكة وهدية الحاج والمعتمر"
نفذ مشروع تعظيم البلد الحرام، بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، مبادرة استقبال أول وفد من ضيوف الرحمن، بمركز تفويج الحجاج بالنوارية.
وقال مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام سعيد الغامدي: تأتي هذه المبادرة تحقيقاً لقيمة الاحتفاء بوفد الرحمن وللمساهمة في تحقيق أهداف برنامج خدمة ضيف الرحمن ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأضاف: المشروع يسعى إلى إشاعة مفاهيم الضيافة المكية من خلال هذه المبادرات وبمشاركة مختلف شرائح المجتمع، لنعيد كتابة التاريخ المكي من جديد، حيث كان أهل مكة يخرجون بأطفالهم لاستقبال الحجاج ليعلموهم المناسك ويدلوهم المسالك.
وتضمنت المبادرة مشاركة جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، ممثلة في مديرها الدكتور عبدالرحمن الغامدي، وجمعية هدية الحاج والمعتمر.
، "تعظيم البلد الحرام والحج" يستقبلان أول الواصلين من الحجاج ،
المصدر : الخليج 365
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