دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أعلن الديوان الملكي، اليوم الجمعة، وفاة والدة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الديوان الملكي: «انتقلت إلى رحمة الله -تعالى- صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود والدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها –إن شاء الله– اليوم الجمعة الموافق 2/11/1440هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون». عمرو عبد الحميد يعزي شعب الإمارات وحاكم الشارقة في وفاة نجله مقدم من الوطن إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO

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