السعودية اليوم / الأمانة العامة لمجلس التعاون تعقد اجتماعًا مشتركًا لفرق عمل مشروع سكة حديد دول المجلس



الكويت 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واس

عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت، اجتماعًا مشتركًا لفرق العمل الفنية والتشريعية والتشغيلية التابعة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بمشروع سكة الحديد مثل إعداد وثيقة التشغيل الخاصة بالمشروع، وكذلك الخطة التشغيلية والتعاون مع منظمة "أوتيف" بشأن اللوائح والتشريعات المتعلقة بالمشروع والأنظمة الخاصة بالتذاكر والحقائب عند تشغيل المشروع وغيرها من المواضيع المتعلقة باستكمال الأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع.

// انتهى //

16:49ت م

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