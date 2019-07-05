السعودية اليوم / سفير الهند لدى المملكة يزور أدلاء المدينة المنورة



المدينة المنورة 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واس

زار السفير الهندي لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد يرافقه القنصل العام نور الرحمن شيخ ونائب القنصل شهاب الدين خان أمس, المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة, وكان في استقباله والوفد المرافقة له عضو مجلس إدارة المؤسسة عصام دمياطي.

وتحدث الجانبان عن الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام وحجاج الهند وفق توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهدة الأمين - حفظهما الله - لتقديم أفضل الخدمات لكافة الحجاج.

وأعرب سفير الهند عن بالغ شكره وتقديره لما لمسة من حسن استقبال وكرم الضيافة وقمة في الاستعدادات المبكرة من حكومة المملكة العربية

// انتهى //

16:48ت م

0054



المدينة المنورة 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واسزار السفير الهندي لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد يرافقه القنصل العام نور الرحمن شيخ ونائب القنصل شهاب الدين خان أمس, المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة, وكان في استقباله والوفد المرافقة له عضو مجلس إدارة المؤسسة عصام دمياطي.وتحدث الجانبان عن الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام وحجاج الهند وفق توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهدة الأمين - حفظهما الله - لتقديم أفضل الخدمات لكافة الحجاج.وأعرب سفير الهند عن بالغ شكره وتقديره لما لمسة من حسن استقبال وكرم الضيافة وقمة في الاستعدادات المبكرة من حكومة المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج.// انتهى //16:48ت م0054

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