السعودية اليوم / العثيمين يلتقي رئيسة مجلس الاتحاد الروسي



جدة 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليه 2019 م واس

التقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم في العاصمة الروسية موسكو، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو وذلك بمقر المجلس.

وبحث العثيمين خلال اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين المنظمة والمجلس الروسي، مشيدًا بالتعايش والوئام بين مختلف الأديان في روسيا الاتحادية، موكدًا رغبة المنظمة في العمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين منظمة التعاون الإسلامي الجامعة لـ ٥٧ دولة إسلامية وبين الدول الصديقة وعلى رأسها روسيا.

من جهتها، رحبت المسؤولة الروسية بزيارة الأمين العام العثيمين كأول أمين لمنظمة التعاون الإسلامي يزور روسيا، مؤكدة تطابق وجهات النظر مع المنظمة في مختلف القضايا.

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16:47ت م

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