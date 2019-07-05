

جاكرتا 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية الإندونيسي عبدالرحمن فاخر اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومبادرة طريق مكة التي ستنطلق في إندونيسيا الأحد المقبل.

// انتهى //

14:54ت م

0042





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / نائب وزير الخارجية الإندونيسي يلتقي سفير المملكة لدى إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.