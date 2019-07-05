السعودية اليوم / رئيس أدلاء المدينة المنورة يستقبل سفير باكستان



المدينة المنورة 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واس

استقبل رئيس المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة حاتم بن جعفر بالي أمس, سفير باكستان لدى المملكة السيد راجا علي إعجاز, والوفد المرافق له, وذلك بمقر سكن حجاج باكستان.

وجرى خلال اللقاء استعراض الخدمات المقدمة والاستعدادات المبكرة والتسهيلات الكبيرة التي هيأتها حكومة المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وأثناء مدّة إقامتهم في المملكة لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين.

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14:49ت م

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