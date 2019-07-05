

جاكرتا 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي اليوم مدير عام وكالة الأنباء الإندونيسية "انتارا" السيد ميدياتاما سوريودينينغرات.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الإعلامية بين البلدين، والجهود التي تبذلها المملكة في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين ومنها مبادرة طريق مكة التي ستنطلق الأحد المقبل في إندونيسيا بإذن الله لتسهيل إجراءات نقل الحجاج الإندونيسيين إلى المملكة.

حضر اللقاء رئيس قسم الشئون الإعلامية والثقافية بالسفارة فواز العثيمين.

// انتهى //

14:32ت م

0037





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير المملكة لدى إندونيسيا يلتقي مدير وكالة الأنباء الإندونيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.