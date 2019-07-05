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جبل طارق تستجوب أفراد طاقم الناقلة الإيرانية
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال متحدث باسم حكومة جبل طارق يوم الجمعة إن طاقم ناقلة النفط الإيرانية العملاقة التي احتُجزت في جبل طارق يخضعون للاستجواب كشهود وليس كمجرمين في مسعى لتحديد طبيعة الشحنة ووجهتها النهائية.
واحتجز مُشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة (جريس 1) يوم الخميس لمحاولتها نقل نفط خام إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وذكر المتحدث أن أغلب الطاقم، الذي يضم 28 فرداً ظلوا على متن الناقلة العملاقة، من الهنود وبعضهم من باكستان وأوكرانيا. وظلت الشرطة ومسؤولو الجمارك على متن الناقلة لإجراء التحقيقات لكن مشاة البحرية الملكية البريطانية غير متواجدين.
وقال وزير الخارجية الإسباني بالوكالة، إن السفينة احتجزت بطلب من الولايات المتحدة.
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