هل تقبلين الزواج بدون مهر ؟ وماذا عن الهياط !

2019-07-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

لا شك أن المغالاة في المهور هي من أحد أكبر المشاكل التي تواجه الراغبين في الزواج على اختلاف مستوياتهم المعيشية والتعليمية والثقافية إلا أن هناك العديد من الأمور الأخرى التي لا تقل أهمية عن المغالاة في المهور من بينها النفقات على الحفلات والذبائح وغيرها.

وعبر موقع تويتر تصدر وسم “هل تقبلين الزواج بدون مهر” الترند السعودي وبالرغم من تباين ردود الفعل من الفتيات حول هذا الأمر إلا أن اللافت للنظر كان هو وجود نفقات أخرى يمكن الاقتصاد فيها وعدم المبالغة في الإنفاق على حفل الزفاف.

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ولفت أحد المغردين النظر إلى أن أبناء الأسر الميسورة الحال يديرون نفقات ليلة الزفاف بحكمة وعقلانية وينفقون بشكل أقل من أبناء الأسر الفقيرة التي تحاول أن تثبت للجميع أنها ليست أقل من غيرها الأمر الذي يظهر في الهياط والبذخ والإنفاق على الذبائح والولائم وغيرها.

وتذكّر المغردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول في معناه أقلهن مهوراً أكثرهن بركة داعين في نفس الوقت إلى البحث عن الأسباب الأخرى والنفقات الخفية التي تعرقل طريق الشباب في رحلتهم نحو بناء بيت جديد وتأسيس عائلة.

وفي ذات السياق عبرت العديد من الفتيات عن استعدادهن للزواج بمهور أقل أما بدون مهر نهائياً فكان أمراً مستبعداً من جميع الفتيات.

وفي الجانب الآخر رأت بعض الفتيات أن المهر الكبير يعبر عن تقدير الزوج لزوجته واستعداده لتلبية كل متطلبات الزوجة وهذا بالطبع كان رأي قلة قليلة لا تعبر عن اتجاه عام في المجتمع.