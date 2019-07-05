الان تتابع “الأحوال المدنية” تعلن عن خدماتها المخصصة لحج 1440 هجريًا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 28 دقيقة - 3:03 م, 5 يوليو 2019 م التعليقات: 0 متابعات - الخليج 365 أعلنت وكالة الأحوال المدنية، اليوم الجمعة، عن خدماتها المخصصة لحج عام 1440 هجريا، وجاءت على النحو التالي:

– خدمة الاستعلام العام عن أحقية القيام بالحج.

– منح صلاحية إصدار التصاريح لشركات الحج الداخلية.

– خدمة إلغاء تصريح الحج.

– طباعة تصاريح الحج إلكترونيًا.

– تخصيص مواقع لخدمة الحجاج لتسجيل واقعات الميلاد والوفاة على مدار الساعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الأحوال المدنية” تعلن عن خدماتها المخصصة لحج 1440 هجريًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.