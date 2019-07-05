الان تتابع العمل والتنمية: مكاتب الاستقدام ملزمة باستقبال العاملات القادمات إلى المملكة لأول مرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 كشف خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية، أن مسؤولية استقبال العاملة المنزلية أصبحت ضمن اختصاصات مكاتب الاستقدام. وأوضح أبا الخيل، في بيان، أن القرار يأتي للعاملات القادمات لأول مرة إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض، سعيا من الوزارة لحصول العملاء على أفضل الخدمات وتسهيل إجراءات وصول العاملات.

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