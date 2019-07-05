شكرا لقرائتكم خبر عن «الهيئة الملكية لمحافظة العلا»: بدء التسجيل في برنامج «تدريب الطهاة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن بدء التسجيل في برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتدريب الطهاة بالشراركة مع فيراندي باريس، ودعت الراغبين بالمشاركة للتسجيل في الموقع.

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن بدء التسجيل في برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا لتدريب الطهاة بالشراركة مع فيراندي باريس، ودعت الراغبين بالمشاركة للتسجيل في الموقع.

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