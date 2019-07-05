شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مكة» يسوق لمشاريع «الموهوبين» عبر «حاضنة الأعمال» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)al-

تُطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الموهوبين «حاضنة الأعمال» بدءًا من العام الدراسي القادم 1440 - 1441 هـ.

وقال المدير العام المكلف الدكتور فهد الزهراني إن حاضنة الأعمال هي فكرة لتسويق مشاريع الطلبة الموهوبين وذوي الأداء المميز وتحويلها من بحوث وأفكار علمية إلى واقع ملموس يدر الربحية ويخلق فرص العمل للجميع، مشيرا إلى أن الفكرة تسعى للتعريف بمفهوم ريادة الأعمال والإبداع والإختراع وتشجيع المشاريع المستقبلية وتوفير ثقافة ريادة الأعمال‏ وتنمية قدرات العناصر الريادية، ‏لتمكينهم من إدارة ‏المنشآت بنجاح ‏في بيئة إيجابية تحتضن ‏الأفكار الإبداعية والأعمال ‏الرائدة للطلاب ‏والطالبات وتمكين جيل ‏قادراً على إيجاد فرص عمل استثمارية.

وأضاف أن الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي من كونها المحرك الأساس لاقتصاد العالم، حيث تُشكل مانسبته 80 ٪ تقريباً وهو ماركزت عليه المملكة العربية السعودية أخيراً لتحقيق رؤيتها 2030 م، مشيراً إلى أن الحاضنة تستوعب جميع مجالات الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار الـ15 لتوطين اختراعات ومشاريع الطلبة الابتكارية.