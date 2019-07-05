شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تشدد على توفير أجهزة تتبع حافلات الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)al- شددت وزارة الحج والعمرة على كافة شركات ومؤسسات حجاج الداخل بتوفير أجهزة تتبع حافلات نقل الحجاج خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ. شددت وزارة الحج والعمرة على كافة شركات ومؤسسات حجاج الداخل بتوفير أجهزة تتبع حافلات نقل الحجاج خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ. وطلبت الوزارة من كافة الشركات والمؤسسات العاملة خلال موسم هذا العام توثيق عقود الحافلات والذي سوف يستمر حتى يوم الـ15 من شهر ذي القعدة الحالي، مؤكدة على ضرورة التقيد بما وجه به مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج الأمير خالد الفيصل المتضمنة التأكيد على شركات حجاج الداخل عدم التعاقد مع الحافلات المملوكة لأفراد وغير النظامية في نقل الحجاج داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وبين مدن الحج التي يمر بها ضيوف الرحمن عند قدومهم إلى المملكة لأداء مناسك الحج.



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