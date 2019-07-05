شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: بدء التقديم على 114 وظيفة إدارية الأحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن توفر 114 وظيفة إدارية من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام،ودعت الراغبين في التقدم عليها من الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة الدخول على منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية

أوضحت «التجارة» أن التقديم على الوظائف يبدأ صباح يوم الأحد الموافق 1440/11/4 وينتهي الساعة 12 من مساء يوم الخميس 1440/11/8.

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