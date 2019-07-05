، رابطة العالم الإسلامي تعقد مؤتمراً دولياً في السنغال حول الفكر الإسلامي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة نخبة من العلماء الأفارقة للتأكيد على ربط العقل بالإطار الإيماني

اختتمت أعمال المؤتمر الدولي "الفكر الإسلامي.. المنهج والرسالة"، الذي نظّمته رابطة العالم الإسلامي بمشاركة نخبة مميزة من العلماء والمفكرين الأفارقة في العاصمة السنغالية داكار، برعاية الرئيس السنغالي مكي سال.

وأكّد المشاركون على أهمية ربط العقل البشري بالإطار الإيماني، ليسير على هدى وبصيرة، متمسكاً بمقاليد الحضارة والرقي الإنساني في سياقه الأخلاقي، ساعياً للعيش في ظل حياة هانئة كريمة، حريصاً على جمع الكلمة وبذل الخير للناس جميعاً.

ونوّه المؤتمرون بأصالة الفكر الإسلامي الذي يعبّر عنه المؤهّلون والمختصّون القادرون على النّظر في المستجدّات، ممّن لهم القدرة على التمييز بين الغث والسّمين في الاتجاهات الفكرية المعاصرة.

ودعوا إلى بناء فكري مؤصل على هدي الكتاب والسنة، ليكون قادراً على الاضطلاع بالعلوم الإسلامية، ومواجهة الأفكار المتطرفة والعنيفة بكل توجهاتها وتطوراتها السلبية ومن ذلك الجنوح الإرهابي.

وشدّد المشاركون في المؤتمر على أهمية دعوة الجامعات والهيئات العلمية والفكرية، لتعزيز دورها في دراسة المسائل الشرعية العصرية والإحاطة بها فهماً وتصوراً وفقهاً؛ للخروج بأجوبة وحلول وتصورات صحيحة تقدم للجميع خريطة الطريق نحو خير الإنسانية جمعاء.

ورفعوا الشكر للرئيس السنغالي وحكومته على الرعاية الكريمة والضيافة السخية، كما قدموا شكرهم لرابطة العالم الإسلامي، وأمينها العام، على ما تبذله من جهود مباركة في نشـر مبادئ الإسلام السمحة والتصدّي لتيارات التطرف والعنف والإرهاب، ودعوها إلى إقامة مزيد من المناشط والبرامج التي تعمل على التوجيه الفكري الرشيد في القضايا المعاصرة التي تحتاج إليها الأمة المسلمة والإنسانية جميعاً.

وكان المؤتمر قد افتتح بكلمة راعي الحفل الرئيس السنغالي ألقاها نيابة عنه رئيس البرلمان السنغالي، مصطفى أنياس؛ رحب فيها بحفاوة بـ "العيسى"؛ وضيوف المؤتمر، والحضور الكرام، مبدياً سعادته بانعقاد هذا المؤتمر في ضيافة جمهورية السنغال حكومة وشعباً، ومثمّناً للرابطة مبادرتها وتنظيمها للمؤتمر ضمن برامجها الهادفة التي تعزز التواصل العلمي والفكري مع مختلف الشعوب والثقافات.

وفي كلمته، شكر "العيسى" الرئيس السنغالي على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، مؤكداً أن موضوعه مهم وأن أهميته انعقاده تكمن في الحضور العلمائي الإفريقي المتميز.

وأكّد حرص الرابطة الدائم على بيان حقائق الإسلام ومبادئه السمحة، وانفتاحها الإيجابي على عدد من الثقافات والحضارات أخذاً وعطاءً، ودأبها في ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، والتصدي لتيارات الغلو والتطرف، ودعوتها أن تكون الملتقيات العلمية والفكرية للمسلمين جامعة لكلمتهم، بعيدة عن التصنيف والإقصاء تحت أيّ شعار غير شعار الإسلام واسمه ووصفه الجامع؛ مشدداً على أهمية استيعاب الآخرين بخلق الإسلام الرفيع.

وأضاف: لقد أضاء الفكر الإسلامي العالم برحمته وإنسانيته وإصلاحه وعدله وانفتاحه وتسامحه في إطار هدي الإسلام، وكذلك وقائع التاريخ الإسلامي المنير المحسوب على الإسلام، وليس المحسوب على منتحلي الدين وموظفي اسمه لمصالحهم المادية والسياسية وأفكارهم الأيديولوجية، فهؤلاء محسوبون على مطامعهم وضَلال منهجهم.

وأردف: كلنا نعلم أن الشريعة الإسلامية لم تعصم أحداً عن الخطأ أو الهوى أو الضلال وإنما المعصوم هو نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-، مبيناً أنَّ الأصالة والمعاصرة هما جناحا الفكر الإسلامي اللذان يُحلّق بهما في أفق الإصلاح والإبداع والتأثير الحضاري، منوّهاً بأهمية تكاتف الاعتدال الإسلامي لتفويت الفرصة على مناهج الانحراف الفكري المنتحل على الشريعة الإسلامية.

وأكّد ضرورة نشر الوعي بأهمية فهم دلالة نصوص الشريعة واستطلاع مقاصدها والدراية بقواعدها، وخاصةً الدراية بقواعد المصالح والمفاسد والترجيح بينها، وهي مندرجة ضمن فقه الأولويات والموازنات في الشريعة الإسلامية، وكذلك على نشر الوعي بفقه المآلات وهو الذي يفوت عدداً من مسلوبي الفقه والوعي الشرعي، وكذلك نشر الوعي بقواعد الشريعة في تغيُّر الفتاوى والأحكام، بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعادات والنيّات والأشخاص، والإسهام في صناعة الشخصية الإسلامية ولا سيما تكوين الشباب ليكونوا على مستوى المنهج والرسالة السامية التي ينتسبون إليها، لنُكَوِّن جيلاً يحمل فكراً إسلامياً مستنيراً ينفع نفسه وينفع أمته وينفع وطنه وينفع الإنسانية جمعاء.

من جهته، قال الشيخ الحاج إمام امباي انيانغ؛ وزير الشؤون الدينية: الفكر الإسلامي الذي نحن بصدد بعض أطروحاته اليوم يتميز بخصائص وإبداعات منفتحة ومرنة لكنها تهتدي بضياء الإسلام وتسير على مسلكه.

وأضاف: شرع الله - سبحانه وتعالى - يُعنى بتنظيم حياة البشرية، وبهذا المعنى فهو فكر شامل يتناول كل ما في الحياة ولا يُغفل فيه جانبٌ ولا يطغى فيه جانبٌ على آخر، يعانق مسائل الحياة بالشمولية المتكاملة والمتوازنة.

وتابع: الفكر الإسلامي يحرص على التوازن الدقيق بين رغبات الإنسان الفطرية وبين نمو الحياة الطبيعية وتطورها، ولا يحصر نفسه في أمر دون آخر، فلا يكون فكراً سياسياً أو اقتصادياً بلا منظومة أخلاق وقيم، ولا منظومة أخلاق وقيم بلا ترتيب سياسي واجتماعي واقتصادي حكيم.

وأوضح أن المؤتمر يأتي في سياق عالمي يتسم بتصاعد العنف في مختلف أشكاله، ويثبت اليوم لدى عدد كبير من العلماء والباحثين أنّ ذلك راجع إلى الأزمة الفكرية المتصاعدة عبر السنين الماضية ونتج عنها التطرف والإرهاب.

بدورها، قالت سهام ورديني عمدة داكار: نشكر رابطة العالم الإسلامي، على إقامة هذا المؤتمر الدولي، وعلى دورها المحوري في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال، وخصوصاً في مواجهة الأفكار المتطرفة، ونرى أن الفكر الإسلامي يمد جسور التواصل مع الجميع بثقة واقتدار.

وعلى هامش المؤتمر تمّ توقيع اتفاقية تفاهم بين رابطة العالم الإسلامي ممثلةً بالشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ والهيئة العليا للوقف السنغالي ممثلةً بسعادة السيدة حليمة جوب؛ شملت مجالات التعاون في تفعيل الأوقاف للإسهام في رواج ثقافة العمل الخيري وتطويره في السنغال، وتحديداً تنفيذ مشاريع وقفية اجتماعية واستثمارية مشتركة، إضافة إلى تبادل الخبرات في المجال الخيري، والتعاون والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الوقفية الأخرى في العالمين العربي والإسلامي.