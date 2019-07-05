، "تركي آل الشيخ" يخصّص رقماً لاقتراحات "موسم الرياض": التواصل معي شخصياً ،

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أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ؛ تخصيص رقم هاتف لتلقي المشاركات والاقتراحات المتعلقة بخصوص "موسم الرياض"، وقال إنه لن يتجاوب إلا مع ما يخص هذه الفعاليات فقط.
وقال رئيس هيئة الترفيه مغرِّداً عبر حسابه في "تويتر": سأخصّص الرقم (0550788777)؛ لتلقي مشاركاتكم في "موسم الرياض"، وستكون معي شخصياً، ولن أتجاوب إلا بما يخص "موسم الرياض" فقط.. مرحباً بكم.
وأضاف: لن أستخدم إلا "الواتساب"، ولن أتجاوب إلا مع مقترحات وفعاليات ومطاعم ومقاهي "موسم الرياض" فقط.. الرجاء عدم إرسال شيء آخر.
وتابع عقب ذلك في تغريدة منفصلة نشر فيها مقطع فيديو يظهر حجم الاقتراحات والمشاركات التي تنهال عليه معلقا: "كيف أشوف الاقتراحات؟!".
وكان قد أعلن، أمس، الانتهاء من اللمسات الأخيرة لفعاليات "موسم الرياض"، قائلاً: أنهيت -قبل قليل- اجتماعاً مهماً لوضع اللمسات الأخيرة لـ "موسم الرياض".. ترقبونا في أواخر شهر أغسطس لبداية الإعلان عن الموسم الذي سيكون بعد ذلك بشهرين.. ترقبوا مفاجآت أتمنى أن تعجبكم.
"تركي آل الشيخ" يخصّص رقماً لاقتراحات "موسم الرياض": التواصل معي شخصياًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-05
أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ؛ تخصيص رقم هاتف لتلقي المشاركات والاقتراحات المتعلقة بخصوص "موسم الرياض"، وقال إنه لن يتجاوب إلا مع ما يخص هذه الفعاليات فقط.
وقال رئيس هيئة الترفيه مغرِّداً عبر حسابه في "تويتر": سأخصّص الرقم (0550788777)؛ لتلقي مشاركاتكم في "موسم الرياض"، وستكون معي شخصياً، ولن أتجاوب إلا بما يخص "موسم الرياض" فقط.. مرحباً بكم.
وأضاف: لن أستخدم إلا "الواتساب"، ولن أتجاوب إلا مع مقترحات وفعاليات ومطاعم ومقاهي "موسم الرياض" فقط.. الرجاء عدم إرسال شيء آخر.
وتابع عقب ذلك في تغريدة منفصلة نشر فيها مقطع فيديو يظهر حجم الاقتراحات والمشاركات التي تنهال عليه معلقا: "كيف أشوف الاقتراحات؟!".
وكان قد أعلن، أمس، الانتهاء من اللمسات الأخيرة لفعاليات "موسم الرياض"، قائلاً: أنهيت -قبل قليل- اجتماعاً مهماً لوضع اللمسات الأخيرة لـ "موسم الرياض".. ترقبونا في أواخر شهر أغسطس لبداية الإعلان عن الموسم الذي سيكون بعد ذلك بشهرين.. ترقبوا مفاجآت أتمنى أن تعجبكم.
05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
01:39 PM
قال مغرِّداً: لن أستخدم إلا "الواتس" ولن أتجاوب إلا مع ما يخص هذه الفعاليات
أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ؛ تخصيص رقم هاتف لتلقي المشاركات والاقتراحات المتعلقة بخصوص "موسم الرياض"، وقال إنه لن يتجاوب إلا مع ما يخص هذه الفعاليات فقط.
وقال رئيس هيئة الترفيه مغرِّداً عبر حسابه في "تويتر": سأخصّص الرقم (0550788777)؛ لتلقي مشاركاتكم في "موسم الرياض"، وستكون معي شخصياً، ولن أتجاوب إلا بما يخص "موسم الرياض" فقط.. مرحباً بكم.
وأضاف: لن أستخدم إلا "الواتساب"، ولن أتجاوب إلا مع مقترحات وفعاليات ومطاعم ومقاهي "موسم الرياض" فقط.. الرجاء عدم إرسال شيء آخر.
وتابع عقب ذلك في تغريدة منفصلة نشر فيها مقطع فيديو يظهر حجم الاقتراحات والمشاركات التي تنهال عليه معلقا: "كيف أشوف الاقتراحات؟!".
وكان قد أعلن، أمس، الانتهاء من اللمسات الأخيرة لفعاليات "موسم الرياض"، قائلاً: أنهيت -قبل قليل- اجتماعاً مهماً لوضع اللمسات الأخيرة لـ "موسم الرياض".. ترقبونا في أواخر شهر أغسطس لبداية الإعلان عن الموسم الذي سيكون بعد ذلك بشهرين.. ترقبوا مفاجآت أتمنى أن تعجبكم.
، "تركي آل الشيخ" يخصّص رقماً لاقتراحات "موسم الرياض": التواصل معي شخصياً ،
المصدر : الخليج 365
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