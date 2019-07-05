، "غرفة الرياض" تعلن توافر 405 وظائف في القطاع الخاص ،

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أعلنت "غرفة الرياض", توافر 405 وظائف في عدد من المجالات؛ منها 218 وظيفة للسعوديين و187 للسعوديات، وذلك عبر مركز التوظيف والتوجيه المهني بغرفة الرياض.
وسيكون موعد إجراء المقابلات الشخصية لشغل هذه الوظائف من 8 إلى 11 يوليو الجاري في مقر "غرفة الرياض" والشركات.
وبيّنت "الغرفة", أن الوظائف المطروحة تحمل مسميات: مقدم خدمة، حراسة أمنية، محاسبة، مصمّمة جرافيك، موظفة خدمة عملاء، مشرفة خدمة عملاء، مدقق داخلي، مديرة تشغيل، مديرة منطقة، مديرة معرض، ممثلة مبيعات، أخصائي شبكات، مصمّم حلول، مطوّر خدمات ويب، مساعد فني، تبريد وتكييف.
وأفادت بأن الشركات التي قامت بطرح هذه الوظائف، هي: معهد عبدالمحسن الحكير للتدريب، جمعية مودة، شركة الوسيلة للدعاية والإعلان، شركة أباريل للتجارة المحدودة، شركة كرز لنن، شركة الحاسب العربي، وشركة "نسما وشركاهم".
"غرفة الرياض" تعلن توافر 405 وظائف في القطاع الخاصوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-05
أعلنت "غرفة الرياض", توافر 405 وظائف في عدد من المجالات؛ منها 218 وظيفة للسعوديين و187 للسعوديات، وذلك عبر مركز التوظيف والتوجيه المهني بغرفة الرياض.
وسيكون موعد إجراء المقابلات الشخصية لشغل هذه الوظائف من 8 إلى 11 يوليو الجاري في مقر "غرفة الرياض" والشركات.
وبيّنت "الغرفة", أن الوظائف المطروحة تحمل مسميات: مقدم خدمة، حراسة أمنية، محاسبة، مصمّمة جرافيك، موظفة خدمة عملاء، مشرفة خدمة عملاء، مدقق داخلي، مديرة تشغيل، مديرة منطقة، مديرة معرض، ممثلة مبيعات، أخصائي شبكات، مصمّم حلول، مطوّر خدمات ويب، مساعد فني، تبريد وتكييف.
وأفادت بأن الشركات التي قامت بطرح هذه الوظائف، هي: معهد عبدالمحسن الحكير للتدريب، جمعية مودة، شركة الوسيلة للدعاية والإعلان، شركة أباريل للتجارة المحدودة، شركة كرز لنن، شركة الحاسب العربي، وشركة "نسما وشركاهم".
05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
01:23 PM
إجراء المقابلات الشخصية من 8 إلى 11 يوليو
أعلنت "غرفة الرياض", توافر 405 وظائف في عدد من المجالات؛ منها 218 وظيفة للسعوديين و187 للسعوديات، وذلك عبر مركز التوظيف والتوجيه المهني بغرفة الرياض.
وسيكون موعد إجراء المقابلات الشخصية لشغل هذه الوظائف من 8 إلى 11 يوليو الجاري في مقر "غرفة الرياض" والشركات.
وبيّنت "الغرفة", أن الوظائف المطروحة تحمل مسميات: مقدم خدمة، حراسة أمنية، محاسبة، مصمّمة جرافيك، موظفة خدمة عملاء، مشرفة خدمة عملاء، مدقق داخلي، مديرة تشغيل، مديرة منطقة، مديرة معرض، ممثلة مبيعات، أخصائي شبكات، مصمّم حلول، مطوّر خدمات ويب، مساعد فني، تبريد وتكييف.
وأفادت بأن الشركات التي قامت بطرح هذه الوظائف، هي: معهد عبدالمحسن الحكير للتدريب، جمعية مودة، شركة الوسيلة للدعاية والإعلان، شركة أباريل للتجارة المحدودة، شركة كرز لنن، شركة الحاسب العربي، وشركة "نسما وشركاهم".
، "غرفة الرياض" تعلن توافر 405 وظائف في القطاع الخاص ،
المصدر : الخليج 365
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